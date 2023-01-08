Son dakika: Kadıköy’de liderlik derbisi! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya: Derbinin ilk 11’leri belli oldu...

GALATASARAY'DA ICARDI, BOEY, OLIVEIRA VE TORREIRA DÖNDÜ

Galatasaray'da Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi, maça yedek kadroda başlıyor. Golcü oyuncu, Okan Buruk'un görev vermesi halinde sahada yerini alacak. Sarı-kırmızılı takımın 30 Kasım'da yaptığı antrenmanda geçirdiği sakatlık sonrası adalesinde 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilen Arjantinli futbolcunun tedavisi tamamlandı. Tedbir amacıyla 17. haftadaki MKE Ankaragücü maçında oynatılmayan Icardi'nin derbide görev alması bekleniyor.

Galatasaray'da sarı kart cezaları biten Sacha Boey ve Sergio Oliveira ile anneanesinin vefatı dolayısıyla gittiği Uruguay'dan dönen Lucas Torreira da derbide forma giyebilecek. Ceza sınırında bulunan Dries Mertens, Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz ise sarı kart görmeleri durumunda Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

6 MİLYAR 260 MİLYON TL'LİK DERBİ

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-lacivertlilerin önde olduğu görülüyor. Transfermarkt'ın verilerine göre Kanarya; kadrosunda yer alan futbolcuların 176 milyon 950 bin Euro'luk değeriyle ligdeki takımlar arasında bu alanda ilk sırada yer alıyor. Aslan'ın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 141 milyon Euro ve üçüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 6 milyar 260 milyon TL.

DERBİLERİN FATURASI AĞIR OLUYOR

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geride kalan 12 sezonda oynanan 30 derbide yaşanan olaylar nedeniyle Sarı-Lacivertli kulübe 2 milyon 604 bin 250, Sarı-Kırmızılı kulübe ise 2 milyon 100 bin 500 lira para cezası verildi. Bu dönemde Fenerbahçe 7, Galatasaray'a ise 3 maç seyircisiz oynama cezası aldı. İki takımın rekabetinde geride kalan 12 sezonda Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim 10, yardımcı antrenör Hasan Şaş 8, futbolcu Engin Baytar 11, Fenerbahçe'de ise oyuncular Volkan Demirel, Meireles ve Jailson 8'er maçla en fazla ceza alan isimler oldu.