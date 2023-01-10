G.Antep 90+12’de yıkıldı

SÜPER Lig'de 6 haftadır (3B/3M) kazanamayan Gaziantep FK, dün deplasmanda İstanbulspor karşısında galibiyeti 90+12'de yediği golle kaçırdı: 1-1. Mücadelenin 22. dakikasında Jevtovic, 25'te de Merkel ile fırsatları harcayan konuk takım, 38'de aradığı golü buldu.ağları sarstı. İkinci yarıda konuk ekip skoru dengelemek için bastırırken, karşılıklı ataklarla tempo yükseldi. 90+12'de de İstanbulspor,'nin penaltıdan attığı golle 1 puanı kurtardı.