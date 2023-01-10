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Giriş Tarihi: 10.1.2023

G.Antep 90+12’de yıkıldı

G.Antep 90+12’de yıkıldı
SÜPER Lig'de 6 haftadır (3B/3M) kazanamayan Gaziantep FK, dün deplasmanda İstanbulspor karşısında galibiyeti 90+12'de yediği golle kaçırdı: 1-1. Mücadelenin 22. dakikasında Jevtovic, 25'te de Merkel ile fırsatları harcayan konuk takım, 38'de aradığı golü buldu. Kornerden Furkan Soyalp'in ön direğe yaptığı ortada Jevtovic topa kafayı vurup ağları sarstı. İkinci yarıda konuk ekip skoru dengelemek için bastırırken, karşılıklı ataklarla tempo yükseldi. 90+12'de de İstanbulspor, Valon Ethemi'nin penaltıdan attığı golle 1 puanı kurtardı.

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G.Antep 90+12’de yıkıldı
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