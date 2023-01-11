Abdurrahim Albayrak’tan torunu Batuhan Bostancı için duygusal paylaşım

Galatasaray eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz haftalarda geçirdiği elim kaza sonrası hayatını kaybeden torunu Batuhan Bostancı ile ilgili duygusal bir paylaşım yaptı.

İstanbul Şişli'de bulunan bir AVM'nin 4. katından düşerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki Batuhan Bostancı'nın doğum gününü kutlayan Albayrak, acılarını paylaşan herkese teşekkür etti.

Albayrak paylaşımında, "Bundan tam 52 gün önce melek olan güzel yavrumuz, ilk göz ağrımız Batuhan'ımız yaşasaydı bugün 16 yaşında olacaktı. Sağ olsunlar, Batuhan'ımızın öğretmenleri ve arkadaşları ziyarete gelerek acımızı ve hasretimizi paylaştılar. Ama hasreti, her geçen gün katlanarak artıyor ve hiç bitmeyecek. Mekanın Cennet, komşun Hz. Muhammed (S.A.V) olsun canım yavrum..."