Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş Futbol AŞ Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul'da yapıldı
Giriş Tarihi: 11.1.2023 20:33

Beşiktaş Futbol AŞ Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul'da yapıldı

Beşiktaş Futbol AŞ Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul’da yapıldı

Beşiktaş Futbol AŞ'nin 1 Haziran 2021-31 Mayıs 2022 dönemine ait olağan genel kurul toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park basın toplantı odasındaki genel kurula Kulüp İkinci Başkanı Engin Baltacı, Asbaşkan Serhan Çetinsaya, Sayman üye, Mali İşler, Finans ve IT'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kılıç, Futbol altyapı ve kadın futboldan sorumlu futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü Seçil Aygül ile şirket ortakları katıldı.

Toplantıda yapılan oylama neticesinde Beşiktaş Futbol AŞ Yönetim Kurulu'nda, kulübün gelecek dönemki planlamalarında önemli rol oynayacak Ediz Kıray da yer aldı.

Toplantıda yapılan oylama neticesinde Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu:

Ahmet Nur Çebi, Adnan Demir, Ahmet Akçelik, Cenk Bilgihan Sürmen, Ediz Kıray, Emre Kocadağ, Enis Ulusoy, Fatih Hakan Avşar, Fırat Fidan, Tarkan Ser, Elçin Kılıç, İbrahim Burak Aslanoğlu, Kerem Gürel, Ömer Karabacak, Serkan Leke

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Nebati açıkladı! EYT'de işçi ve işveren için büyük kolaylık
SON DAKİKA: 250 milyar TL'lik dev kredi paketi! Bakan Nebati detayları açıkladı: Esnaf ve KOBİ'ye kredi, işverene EYT desteği!
TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI CANLI İZLE || 11 Ocak 2023 2+1 3+1 Merkez TOKİ Adana kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı
Son dakika: Bakan Muş'tan sıfır ve 2. el araç açıklaması: Müfettiş görevlendirdik
Edebiyatta da özerklik isteyenler
SON DAKİKA | AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: TSK'ya hakaret ederek sınırı aşmıştır
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge için FLAŞ gelişme! 93.000 TL ikramiye farkı ödenecek
SON DAKİKA: Muhsin Yazıcıoğlu davasında o telefon görüşmesi dinlendi! Çok çarpıcı ifadeler: Bir söken ekip var bir de...
Alman medyasından Türkiye'ye övgü: Kendi savunma sanayisini kuruyorlar
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan başörtüsü teklifi çıkışı: TBMM üzerine düşeni yapmazsa son söz milletin
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş Futbol AŞ Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul'da yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA