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Giriş Tarihi: 11.1.2023 12:13 Son Güncelleme: 11.1.2023 12:13

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Haji Wright transferi için Antalyaspor'la masaya oturdu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Haji Wright transferi için Antalyaspor’la masaya oturdu

Ara transferde forvet hamlesi yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar ,Haji Wright için 4 milyon Euro’nun yanı sıra Seferovic ve Van Aanholt’u kiralık olarak teklif etti. Yurt dışından önemli teklifler alan Antalyaspor 8 milyon Euro’dan aşağıya inmiyor...

Çok flaş bir galibiyetle Kadıköy deplasmanından çıkan lider Galatasaray'da ara transfer çalışmaları hız kazandı. Bir türlü bekleneni veremeyen Haris Seferovic'le yollarını ayırıp forvet takviyesi yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Haji Wright için düğmeye bastı. Yönetim, Antalyaspor formasıyla çok flaş bir performans sergileyen ABD'li forvet konusunda önceki gün resmi temaslara başladığı belirtildi.

YAPILAN İKİ TEKLİF DE GERİ ÇEVRİLDİ
Alınan bilgilere göre Galatasaray yapılan ilk görüşmede Akdeniz kulübüne 4 milyon Euro teklif etti. Ancak bu teklifin geri çevrildiği ve yönetimin ardından Haris Seferovic ve Van Aanholt'u sezon sonuna kadar kiralık olarak önerdiği öğrenildi. Antalyaspor'a şu anda Haji Wright için İtalya'dan Atalanta ve Torino, İngiltere'den ise Crystal Palace'ın teklif yaptığı ifade edildi. Teklifler alan yıldız forvetin menajeri de Antalyaspor Kulübü ile görüşmek üzere dün Türkiye'ye geldi.

İKİ ALTERNATIF İSİM ŞU ANDA MASADA
Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde Antalyaspor'la yeni bir görüşme yaparak anlaşma zemini araması bekleniyor. Ancak mevcut ekonomik koşullarda bu transferin bitmesi bir hayli güç gözüküyor. Sarı-Kırmızılılar, Haji Wright'taki pürüzlerin giderilmemesi halinde başta Deniz Undav ve Shamar Nicholson olmak üzere alternatif isimlere yöneleceği öğrenildi.

52 MAÇA ÇIKTI 26 GOL ATTI
Antalyaspor'un geçen sezon başında kadrosuna kattığı Haji Wright, Süper Lig'de çıktığı 52 maçta 26 gole imzasını attı. Bu sezon rakip ağları 10 kez sarsan ABD'li yıldız Dünya Kupası'nda da boy gösterdi. (Takvim)

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Haji Wright transferi için Antalyaspor'la masaya oturdu
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