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Giriş Tarihi: 13.1.2023 00:43

Marco Reus'tan Al Nassr itirafı! "Menajerim onlarla görüştü..."

Marco Reus’tan Al Nassr itirafı! Menajerim onlarla görüştü...

Borussia Dortmund forması giyen yıldız futbolcu Marco Reus, hakkında son zamanlarda çok sık çıkan çıkan Al Nassr iddialarına cevap verdi. İşte tüm detaylar...

Borussia Dortmund'un tecrübeli kaptanı Marco Reus, geleceğine ilişkin açıklamada bulundu.

Alman futbolcu, "Elbette geleceği düşünüyorum. Sözleşmemin bitmesine sadece 6 ay kaldı ama bunun için gergin değilim" dedi.

Reus, hakkında çıkan Al Nassr haberleri için, "Menajerim onlarla görüştü. Ama şimdi önemli olan takımın hedeflerine odaklanmak. Gerisine sonra karar vereceğiz. Menajerim her şeyi halleder" ifadelerini kullandı.

Sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nda Almanya forması giyemeyen 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon Borussia Dortmund'da 12 maçta 3 gol atıp, 4 asist yaptı.

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Marco Reus'tan Al Nassr itirafı! "Menajerim onlarla görüştü..."
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