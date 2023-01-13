Eski takım arkadaşından Ronaldo’ya destek! Miralem Pjanic, Ronaldo çok hırslı...

Kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Sharjah FC'de sürdüren Miralem Pjanic, İtalyan basınından Tuttosport'a açıklamalarda bulundu.

Hayatında şu anda her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Pjanic, "Hayatım şu anda iyi gidiyor. Dubai'deyim. Gerçekten burada olmaktan dolayı heyecanlıyım. Her şeyimi sahaya verip Asya Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz. Ligin kalitesi oldukça iyi. Kulübün organizasyonu harika ve çok iyi bir antrenömüz var." dedi.

Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a transfer olarak doğru bir karar verdiğini belirten Pjanic, Portekizli yıldızın seçime şaşırmadığını söyledi, "Cristiano çok hırslı bir kulüp olan Al-Nassr'a gitti. Futbolun burada geleceği olacağına inanıyorum. Futbol burada çok fazla gelişim sağlayacak. Ronaldo'nun seçimi beni şaşırtmadı. İnsanların düşündüğü gibi buradaki seviye düşük değil."

"Tekrar İtalya'ya dönecek misiniz?" sorusuna ise Pjanic şu yanıtı verdi, "Evet, geri geleceğim. İtalya'yı seviyorum. Ancak ara transfer döneminde bir şey olur mu bilmiyorum. Kimse beni aramadı."

Miralem Pjanic ve Cristiano Ronaldo, 2018-2020 yılları arasında Juventus'ta birlikte forma giymişti.