Kayserispor, evinde Sivasspor’u farklı yendi

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Kayseri ekibi, Sivasspor'u 4-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Maçın ilk golü 23'de M.Hosseini'den geldi ve Kayseri ekibi sahasında 1-0 öne geçti. Kemen farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 2-0 İlk 45 dakikanın son golünü ise Gökhan Sazdağı kaydetti ve farkı üçe çıkardı. 3-0

Robin Yalçın ise Sivasspor adına topu ağlara göndererek farkı ikiye indirdi. 3-1 Maçın son golünü ise Kemen kaydetti ve Kayserispor sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Kayserispor bu maçla beraber ligde 8. galibiyetini alarak puanını 25'e çıkardı. Sarı kırmızılı ekip 3 maç sonra galibiyetle tanışarak kötü gidişata son verdi. Sivas temsilcisi ise 15 puanda kaldı.