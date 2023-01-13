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Giriş Tarihi: 13.1.2023 12:05 Son Güncelleme: 13.1.2023 12:06

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bünyamin Balcı, Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bünyamin Balcı, Fenerbahçe’ye sıcak bakıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport Tav Antalyaspor forması giyen Bünyamin Balcı, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyor. Bünyamin Balcı, sarı-lacivertli ekibe transfer olmaya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe, Antalyasporlu 22 yaşındaki oyuncu tam bir jokersağ bek Bünyamin Balcı için resmi teklifini yaptı. 22 yaşındaki oyuncunun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ancak bu konuda kulübünün kararına uyacağı ifade ediliyor.

Bünyamin geçtiğimiz hafta Antalya formasıyla Fenerbahçe'ye karşı da mücadele etti. Bünyamin Balcı sağ bek dışında orta sahanın sağında ve ön liberoda da forma giyebiliyor. Fiziksel oyununun yanında top tekniği ile de dikkat çekiyor.

Başarılı oyuncu son 2 sezondur büyük kulüplerin radarında bulunuyor. (sporx.com)

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bünyamin Balcı, Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor
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