Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray’ın forvet yarışına ortak oldu! Alfredo Morelos için...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bir süredir gündeminde olan Rangers'ın golcüsü Alfredo Morelos için Beşiktaş da devreye girdi. Siyah-Beyazlılar, Weghorst'un ayrılığı sonrası Morelos'u listesine ekleyerek transfer yarışına dahil oldu.

BEŞİKTAŞ ARA TRANSFERDE İSTİYOR

Alfredo Morelos'un Rangers ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fakat İskoç basınından Ibrox Noise, Beşiktaş'ın Kolombiyalı oyuncuyu ara transferde kadrosuna katmak istediğini belirtiyor. Weghorst'un gidişinden kaynaklı oluşan boşluğu Morelos ile doldurma planı var.

SÜPER LİG AVANTAJLI

İskoç basını; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği oyuncu için Meksika'dan Tigres'in de devrede olduğunu belirtti. Oyuncunun ülkesine yakınlık ile bu teklife sıcak bakabileceği aktarılsa da maddi şartlar açısından Süper Lig ekiplerinin daha iyi imkanlar sunmalarının beklendiği ifade edildi. (sporx.com)