Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Giriş Tarihi: 16.1.2023 14:54

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

AA
Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, kupada oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler şöyle:

17 OCAK SALI
Demir Grup Sivasspor - Teco Karacabey Belediyespor: Murat Erdoğan
Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor: Cihan Aydın
Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Volkan Bayarslan

18 OCAK ÇARŞAMBA
VavaCars Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir: Mert Güzenge
MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Sarper Barış Saka
HangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor: Ümit Öztürk

19 OCAK PERŞEMBE
Gaziantep FK - Arabam.com Konyaspor: Yiğit Arslan
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | AK Parti anket sonuçlarını açıkladı: İşte son seçim anketine göre oy oranları
Akşener'den CHP ile gerilimi tırmandıracak hareket! O fotoğraf billboardlarda
SON DAKİKA: Ahmet Davutoğlu'ndan sonra Ali Babacan da 6'lı masaya rest çekti: Her parti kendi yoluna...
2 bin 200 yıllık aşk mesajı çözüldü: Ben üzgün Arete saçlarımı yoluyor ve ağlıyorum
Gül gibi İmamoğlu dururken...
Eh bu da pazartesi eğlencesi
6’lı masa mı kumar masası mı?
Başkan Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler açıklaması: Hem direnişin hem dirilişin sembolüydü
SON DAKİKA: Bakan Nebati: Döviz hesaplarında Cumhuriyet tarihinin en büyük çözünmesi yaşandı
Amerika, Amerika
ARKADAŞINA GÖNDER
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA