Cyle Larin, Beşiktaş’tan eski arkadaşının yanına gidip küme düşmemeye oynayacak

Beşiktaş'ın eski yıldızı Cyle Larin'in Belçika'daki kariyeri sona erebilir. Sezon başında siyah-beyazlı ekipten ayrılıp Belçika takımlarından Club Brugge'a transfer olan Larin için yeni bir transfer gelişmesi gündemde.

Club Brugge'da umduğunu bulamayan Larin, kariyerine La Liga'da devam edebilir. İspanya'da yayın yapan Relevo adlı haber sitesinin iddiasına göre La Liga ekiplerinden Cadiz, Larin transferinde sona geldi.

Tarafların anlaşması konusunda sona gelindiği konuşulurken transfer gerçekleşirse Larin sezonun kalanını İspanya'da geçirecek.

Larin, Cadiz'e transfer olması durumunda yeni takımında küme düşmeme mücadelesi verecek. Cadiz'de eski bir Beşiktaşlı daha bulunuyor. 37 yaşındaki İspanyol golcü Alvaro Negredo, Cadiz'deki üçüncü sezonunu geçiriyor.

Alvaro Negredo ile Cyle Larin, Beşiktaş'ta birlikte top koşturmuştu.