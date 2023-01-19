Spor Toto Süper Lig’in ilk devresinde 703 taraftara ceza kesildi! 271 taraftara yasak madde sokmak...

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısı tamamlandı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Spor Şube Müdürlüğü Polisleri, ilk 19 haftada sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi için yoğun bir mesai harcadı.

Her maçta görev alan Spor Şube Müdürlüğü Polisleri; statlarda şiddete taviz vermedi. Toplamda 703 taraftara işlem yapıldı. Süper Lig'in ilk 19 haftasında toplamda 271 taraftara "Spor Alanları'na Yasak Madde Sokmak ve Müsabaka Düzenini Bozmak" gerekçesiyle, başka taraftarların "Passolig" kartlarıyla statlara girmeye çalışan 232 taraftara ise "Usulsüz Seyirci Girişi" sebebiyle işlem yapıldı.

SANDVİÇ SÜSÜ VERDİLER

6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'nun bu iki maddesi; 2022-2023 sezonunun ilk yarısında taraftarlara en çok işlem yapılan maddeler oldu. Spor Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından ele geçirilen yabancı maddelerin arasında bıçaklar, kamalar, misket, muşta, şişeler ve meşaleler yer alıyor. İki taraftarın da "Sandviç" süsü vermek için iki ekmeğin arasına sakladıkları iki meşaleyle tribüne girmeye çalışırken suçüstü yakalandıkları ve gözaltına alındıkları ifade edildi. Toplam 143 taraftara ise "Spor Alanlarında Taşkınlık Yapmak" maddesinden işlem yapıldı.

USULSÜZ BİLETTEN CEZA

19 haftalık ilk bölümde 24 taraftar spor alanlarına alkollü bir şekilde giriş yaptıkları için işlem gördü. "Tehdit ve Hakaret İçeren Tezahürat Yapmak" maddesinden 13, "Yasak Alanlara Girmek" maddesinden 8, "Tesislere Zarar Vermek" maddesinden 2, "Usulsüz Şekilde Bilet Temin Etmek" maddesinden ise bir taraftara işlem yapıldı. 9 taraftar, "Stada Usulsüz Seyirci Almak veya Alınmasını Sağlamak" maddesinden dolayı ceza aldı.

BİR YIL MAÇ YASAK HAKLARINDA

"6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapılan 703 taraftar bir yıl boyunca spor müsabakalarına giremeyecek. Kendi takımlarının bütün maçlarından önce ikamet adreslerine en yakın karakola gidip imza atacak.