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Giriş Tarihi: 21.1.2023

15 puanı silindi!

15 puanı silindi!

Haksız kazanç ve futbolcuların transfer değerlerini olduğundan farklı göstermesi sebebiyle İtalya Futbol Federasyonu, Juventus’a 15 puan silme cezası verdi

İtalya Futbol Federasyonu Spor Hakimliği tarafından, adı mali yolsuzluk soruşturmasına karışan Juventus'a şok bir ceza geldi. Federasyon, adı haksız sermaye kazancı ve futbolcu transfer değerlerini olduğundan farklı göstermek gibi mali yolsuzlukların incelendiği adli soruşturmaya karışan İtalyan devine, mevcut futbol sezonundan geçerli olmak üzere 15 puan silme cezası verdi. Bu cezaya ek olarak, kulübün eski yöneticilerine de farklı sürelerde hak mahrumiyeti cezası uygulandı. Eski Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici 30 ay, Eski Juventus Başkanı Andrea Agnelli 24 ay, Eski CEO Maurizio Arrivabene 24 ay, Eski Başkan Yardımcısı Pavel Nedved 8 ay hak mahrumiyeti aldı. 2022- 23 sezonunda 18 haftası geride kalan Serie A'da 37 puanla 3. sırada bulunan Juventus, 15 puan silme cezasının ardından 22 puanla 11. sıraya geriledi. Bu arada açıklamada, benzer suçlamalardan yargılanan diğer 8 kulübe ise herhangi bir ceza verilmediği kaydedildi. İtalyan basınında çıkan haberlerde, siyah-beyazlı kulübün bu cezayı temyize götürerek itiraz edeceği ifade edildi.

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15 puanı silindi!
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