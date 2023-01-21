15 puanı silindi!

talya Futbol Federasyonu Spor Hakimliği tarafından, adı mali yolsuzluk soruşturmasına karışan Juventus'a şok bir ceza geldi. Federasyon, adı haksız sermaye kazancı ve futbolcu transfer değerlerini olduğundan farklı göstermek gibi mali yolsuzlukların incelendiği adli soruşturmaya karışan İtalyan devine, mevcut futbol sezonundan geçerli olmak üzere 15 puan silme cezası verdi. Bu cezaya ek olarak, kulübün eski yöneticilerine de farklı sürelerde hak mahrumiyeti cezası uygulandı.2022- 23 sezonunda 18 haftası geride kalan Serie A'da 37 puanla 3. sırada bulunan Juventus, 15 puan silme cezasının ardındanBu arada açıklamada, benzer suçlamalardan yargılanan diğer 8 kulübe ise herhangi bir ceza verilmediği kaydedildi. İtalyan basınında çıkan haberlerde,