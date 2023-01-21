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Giriş Tarihi: 21.1.2023 12:32

AIK ve Hammarby, Fenerbahçe'den İsak Vural'ı takibe aldı! Hammarby kiralamak için...

AIK ve Hammarby, Fenerbahçe’den İsak Vural’ı takibe aldı! Hammarby kiralamak için...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen genç oyuncu İsak Vuralİsveç'ten Hammarby ve AIK takımlarının yakın takibe aldı.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Benfica'dan kadrosuna kattığı İsak Vural henüz A takımla resmi karşılaşmada forma giyemedi. İsak Vural için ülkesi İsveç'ten Hammarby ve AIK'in resmi teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

İsveç basınına yansıyan haberlere göre AIK, İsak Vural için istekli görünüyor. Ayrıca Hammarby'nin de Fenerbahçe ile görüşmelere başladığı ifade edildi.

Hammarby'nin İsak Vural'ı kiralamak için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunacağı aktarıldı.

İsak Vural için haberde "Yakında 17 yaşına girecek olan orta saha oyuncusu sadece büyük bir yetenek değil, aynı zamanda sosyal medyada da çok popüler." denildi. (Milliyet)

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AIK ve Hammarby, Fenerbahçe'den İsak Vural'ı takibe aldı! Hammarby kiralamak için...
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