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Giriş Tarihi: 23.1.2023 14:12

Dries Mertens Galatasaray için Barcelona'yı reddetti! Galatasaray'a verilmiş bir...

Dries Mertens Galatasaray için Barcelona’yı reddetti! Galatasaray’a verilmiş bir...

Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın yeni sezonda kadrosuna kattığı ve sergilediği performansla taraftarların kısa süre içerisinde sevdiği isimlerden birisi haline gelen Mertens'den flaş transfer açıklaması geldi.

Mephis Depay'ın yerini doldurmak için "ucuz yollu" forvet oyuncusu arayan Barcelona'nın gözdeleri arasında Dries Mertens de yer alıyordu.

Barça'nın zemin yokladığı isimlerden birisi de Mertens oldu. Belçikalı oyuncuya, "Kariyerinin son döneminde Barcelona forması giymek ister misin?" diye soruldu.

"Galatasaray'a verilmiş bir sözüm var. İstanbul'da çok mutluyum. Ayrılmayı düşünmüyorum" cevabı verdi.

Belçikalı yıldız, sezon başında da Napoli'de oynadığı için Juve'nin teklifini geri çevirmişti.

FUTBOLCUNUN KARİYERİ
Dries Mertens futbola ülkesi Belçika'nın Anderlecht takımının altyapısında başladı. Ardından bir diğer Belçika ekibi Gent'in altyapısının yolunu tuttu. Mertens'in bir sonraki adresi ise Hollanda ekibi AGOVV oldu.

Futbolcu, AGOVV sonrasında ise bir başka Hollanda takımı olan Utrecht'in yolunu tuttu. Utrecht takımında gösterdiği performansla ise kariyer çıkışını yakaladı.

Belçikalı futbolcu 2011 yılında Hollanda'nın önde gelen kulüplerinden PSV Eindhoven ile anlaştı. PSV'de gösterdiği başarılı performansla ise 2013 yılında İtalyan ekiplerinden Napoli'ye transfer oldu.

Napoli'nin uzun yıllar formasını terleten Mertens yaz transfer döneminde ise Galatasaray ile anlaştı. Mertens çok yönlü olarak görev alabiliyor.

Futbolcunun ana mevkisi forvet arkası olarak dikkat çekiyor. Ayrıca sol kanat ve santrafor pozisyonlarında görev alabiliyor. Mertens kariyerinde Napoli ile 2 kez İtalya Kupası, 1 kez İtalya Süper Kupası ve 1 kez Hollanda Kupası'nı kazandı. (sporx.com)

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Dries Mertens Galatasaray için Barcelona'yı reddetti! Galatasaray'a verilmiş bir...
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