Galatasaray’da flaş Bafetimbi Gomis gelişmesi! Sözleşmesi sezon sonu...

İlerleyen yaşına rağmen bu sezon takıma müthiş bir katkı veren, kritik anlarda kazandırdığı puanlar ile ön plana çıkan Bafetimbi Gomis'e müjde...

Sezon sonunda kontratı bitecek olan 37 yaşındaki golcü ile bir senelik daha mukavele imzalanması bekleniyor.

Fransız oyuncu, bu sezon çıktığı 18 resmi maçta 10 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterirken, 3 de gol pası verdi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTECEK

Gomis'in Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Fransız oyuncu ülkesinin milli takımında 12 maçta sahaya çıktı.

Gomis kariyerinde Galatasaray'ın haricinde Saint-Etienne, Troyes, Lyon, Swansea, Marsilya ve Al-Hilal'de forma giydi. Güncel piyasa değeri 900 bin euro olarak gösteriliyor. (sporx.com)