Merkez Hakem Kurulu sil baştan! Yeni başkan bugün açıklanıyor

Türk futbolunda dün bir kez daha Merkez Hakem Kurulu'nun şok istifası gündemi meşgul etti… Ferhat Gündoğdu yönetiminin ayrılığı sonrası 18 Nisan 2022'de göreve gelen Sabri Çelik ve ekibi üst üste gelen eleştirilerin ardından dün istifasını TFF'ye sundu ve 9 aylık Çelik dönemi sona erdi. Sabri Çelik yönetimini istifaya götüren süreçte, TFF'nin bir ilke imza atarak VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaşması, TFF'nin hakem eğitim işlerini MHK'dan alarak kendisine bağlaması ve tartışılan atamaların büyük rol oynadığı kulislerde konuşuluyor.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ VE ÇELİK LEVENT'TE BULUŞTU

TFF'den yapılan açıklamada, Sabri Çelik'in, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile federasyonun Levent'teki binasında bir araya geldiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Görüşmede Sabri Çelik, MHK üyeleri ile birlikte istifasını TFF Başkanı'na sunmuş, TFF Başkanı tarafından Sabri Çelik ve MHK üyelerinin istifası kabul edilmiştir. Bu karar, TFF Yönetim Kurulu tarafından da onaylanmıştır. Sayın Sabri Çelik ve Merkez Hakem Kurulu üyelerinin her biri Türk hakemliğinin gelişmesi için katkılar vermiştir. Kendilerine bu gayretlerinden ötürü teşekkür eder, başarılar dileriz."

BAŞKANLIĞA 'ORTA' FORMÜLÜ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bugün yeni MHK başkanını açıklaması bekleniyor. Bu görev için en güçlü aday Türkiye'nin ilk kadın hakemi Lale Orta... Kuddusi Müftüoğlu ve Cüneyt Çakır'ın da ismi geçiyor. Ancak hakemliği 2022'nin sonunda noktalayan Çakır'ın aday olabilmesi için talimatın değişmesi lazım. Talimata göre hakemliği bırakan birinin MHK başkanı olması için aradan bir yıl geçmesi gerekiyor. Yeni başkan ilk etapta 4 ay koltukta oturacak.

SON 10 YILDA 8. DEĞİŞİM

Merkez Hakem Kurulu, son 10 yılda 8 kez başkan değiştirdi. Bu süreçte 6 farklı isim koltukta oturdu.

- Yusuf Namoğlu (2014, 2016)

- Kuddusi Müftüoğlu (2015)

- Sabri Çelik (2019, 2023)

- Zekeriya Alp (2019)

- Serdar Tatlı (2020)

- Ferhat Gündoğdu (2021)

LEVENT TÜZEMEN: LALE ORTA HİZAYA GETİRİR

Oyun oynanırken kural değişmez derler ama MHK'nin istifası futbola bomba gibi düştü. İstifaya giden yolda hakem hataları başrol olurken, MHK Başkanı Sabri Çelik ile yardımcısı Murat Ilgaz arasındaki sert tartışmalar Riva'nın duvarlarını çınlatınca TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi olaya mecbur el koydu. Şimdi MHK Başkanı kim olacak? TFF'nin adayının Lale Orta olduğu medyaya düştü. Orta, görevi kabul ederse dünyada başka örneği var mı bilmiyorum, Türkiye'nin ilk kadın MHK Başkanı olacak. Lale Orta daha önce MHK'lerde görev aldı ve verilen görevleri başarıyla yerine getirdi. TV'deki yorumlarıyla da beğeni topluyor. Gelirse 4 aylık bir sürede görev yapacak. Çünkü haziran'da TFF seçimleri yapılacak. Orta'nın kısa sürede şapkadan tavşan çıkarmasını beklemek yanlış olur. Sadece adaletli hakem atamalarıyla ön plana çıkar ve hata yapan hakemleri de affetmez. Orta'nın öncelikli görevi, TV'deki yorumlarında sık sık eleştirdiği VAR hakemlerini gözden geçirmek olmalıdır. Haziranda Mehmet Büyükekşi yeniden TFF Başkanlığı için aday olursa ve Lale Orta ile göreve devam ederse o zaman hakem dünyası hizaya gelebilir.