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Giriş Tarihi: 29.1.2023 17:30

Milan, evinde Sassuolo'ya farklı mağlup oldu!

AA
Milan, evinde Sassuolo’ya farklı mağlup oldu!

İtalya Serie A'da 20. haftasda Milan, sahasında Sassuolo'ya 5-2 yenildi. Geçtiğimiz hafta da Lazio'ya 4-0 mağlup olan Milan son iki maçında kalesinde 9 gol gördü.

Serie A'da zirveye oynayan takımlardan Milan, ligde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Sassuolo ile Milano'daki San Siro Stadı'nda karşılaştı. Konuk ekip Sassuolo, maçı 5-2 kazanarak rakibine ağır bir yenilgi yaşattı.

SASSUOLO MAÇA HIZLI BAŞLADI

Yeşil-siyahlı takıma galibiyeti getiren golleri; 19. dakikada Defrel, 22. dakikada Frattesi, 30. dakikada Berardi, 47. dakikada penaltıdan Lauriente, 79. dakikada Henrique kaydetti. Milan'ın iki golünü ise 24. dakikada Giroud ve 81. dakikada Origi attı.

Bu sonuçla Sassuolo karşısında hiç beklemediği bir yenilgi alan Milan'ın ligde galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Geçen hafta da deplasmanda Lazio'ya 4-0 mağlup olan Milan, galip gelemediği son 4 haftada kalesinde 13 gol gördü.

Haftayı puansız kapatan Milan, 38 puanda kaldı. Kırmızı-siyahlılar, henüz bu haftadaki maçını oynamamış olan 50 puanlı lider Napoli'nin 12 puan gerisinde yer alıyor.

Sassuolo ise puanını 20'ye yükseltti.

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Milan, evinde Sassuolo'ya farklı mağlup oldu!
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