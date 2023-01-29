Milan, evinde Sassuolo’ya farklı mağlup oldu!

Bu sonuçla Sassuolo karşısında hiç beklemediği bir yenilgi alan Milan'ın ligde galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Geçen hafta da deplasmanda Lazio'ya 4-0 mağlup olan Milan, galip gelemediği son 4 haftada kalesinde 13 gol gördü.

Haftayı puansız kapatan Milan, 38 puanda kaldı. Kırmızı-siyahlılar, henüz bu haftadaki maçını oynamamış olan 50 puanlı lider Napoli'nin 12 puan gerisinde yer alıyor.

Sassuolo ise puanını 20'ye yükseltti.