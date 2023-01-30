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Giriş Tarihi: 30.1.2023 17:23

Peres’in sağ omzunda bağ yaralanması tespit edildi

DHA
Peres’in sağ omzunda bağ yaralanması tespit edildi

Trabzonspor’da omzundan sakatlanan ve sağ omuz bölgesinde ‘akromioklavikular’ bağ yaralanması tespit edilen Brezilyalı oyuncu Bruno Peres'in tedavisine başlandı.

Trabzonspor'da aşil tendonu sakatlığından sonra uzun süre sahalardan uzak kalan Bruno Peres, Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanan Atakaş Hatayspor maçının 71'inci dakikasında omzunda sakatlanmıştı. Maçın ardından Trabzon'a dönerek sağlık kontrolünden geçen oyuncunun sağ omuz bölgesinde 'akromioklavikular' bağ yaralanması olduğu açıklandı.

Trabzonspor A takım doktoru Halil Polat tarafından yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Bruno Peres'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ omuz bölgesinde bağ (akromioklavikular bağ) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Peres’in sağ omzunda bağ yaralanması tespit edildi
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