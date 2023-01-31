Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bayern Münih, Joao Cancelo transferini açıkladı
Giriş Tarihi: 31.1.2023 15:39

Bayern Münih, Joao Cancelo transferini açıkladı

İHA
Bayern Münih, Joao Cancelo transferini açıkladı

Bayern Münih, Manchester City'den Portekizli savunma oyuncusu Joao Cancelo'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Manchester City'den 28 yaşındaki Joao Cancelo'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinde transfere dair açıklamalarda bulunan Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, "Joao Cancelo'nun artık Bayern adına oynayacağı için çok mutluyuz. Onu kiralık olarak kadromuza kattık ve sezon sonunda bonservisini alma olasılığımız var. Oyun tarzı ve dinamizmi ile sistemimize çok uyuyor. Tecrübesi ile takımımıza çok şey katacak. Joao'nun, şampiyonluklar kazanmak istediğimiz önümüzdeki haftalarda ve aylarda bize yardımcı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Joao Cancelo ise, "Bayern harika bir kulüp, dünyanın en iyilerinden biri ve şimdi bu takımda olağanüstü oyuncularla birlikte oynamak benim için çok büyük bir motivasyon olacak. Bu kulübün, şampiyonluklar için yaşadığını ve şampiyonluklar kazandığını biliyorum. Ayrıca başarıya olan açlığım da beni harekete geçiriyor. Bayern için elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

2019 yılında transfer olduğu Manchester City'de 154 karşılaşmaya çıkan Portekizli oyuncu, bu maçlarda 9 gol kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Van'da saldırgan köpek dehşeti: 10 yaşındaki Mete Durna hayatını kaybetti
SON DAKİKA: CHP'li Özel canlı yayında açıkladı: 6'lı masa iktidara gelince MİT Başkanı'nı görevden alacak
Cizre’ye kadın eli değdi
SON DAKİKA: Devlet Bahçeli'den 'Erdoğan yeniden aday olamaz' diyen 6'lı masaya: Bal gibi de, buz gibi de aday...
Babacan'dan itiraf gibi çıkış: Avrupa bize aferin diyecek!
Son dakika | İşte 6'lı masanın vaatleri: LGBT kararına imza, HDP'ye sinyal
Çanakkale'de yolsuzluk operasyonu: İyi Partili Belediye Başkanı Ünal Çetin ve 4 personel gözaltında
Tamamen alışkanlıktan
6'lı masa mutabakatta FETÖ'yü de unutmadı: KHK'lılar görevlerine iade edilecek
Forbes F-16 anlaşmazlığında yeni ortaklığı işaret etti: Türkiye’nin tek tercihi ABD değil
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayern Münih, Joao Cancelo transferini açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA