Beşiktaş’ta transfer gelişmesi! Nabil Bentaleb...

Transfer döneminde Wout Weghorst'un takımdan ayrılmasıyla birlikte eski oyuncusu Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katan Beşiktaş, transfer çalışamalarına ara vermeden devam ediyor.

BEŞİKTAŞ, NABİL BENTALEB İLE İLGİLENİYOR

Fransız yayın organı Foot Mercato sitesinde yer alan habere göre; siyah-beyazlı takım, Ligue 1 takımlarından Angers forması giyen Nabil Bentaleb ile ilgilendiği belirtildi.

Haberde, 24 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusunun başka kulüplerden de teklif beklediği ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden Bentaleb, bu sezon forma giydiği 18 karşılaşmada 2 gol ve 2 asist kaydetti.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Cezayir Milli Takımı'nın da formasını 36 kez giyen ve 5 gol kaydeden 28 yaşındaki orta saha oyuncusu daha önce Tottenham, Schalke ve Newcastle United gibi takımlarda da oynadı.

5 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre Nabil Bentaleb'in güncel piyasa değeri 5 milyon Euro. Cezayirli oyuncu için şu ana kadar en yüksek ödenen bonservis ücreti 19 milyon Euro. Schalke, 2017 yılında Tottenham'dan oyuncuyu transfer ettiğinde bu ücreti ödemişti.