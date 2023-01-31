Fenerbahçe’de Michy Batshuayi ile Valencia Avrupa’nın en çok gol atan ikilileri listesinde yer aldı! Mbappe Neymar...

Gaziantep FK ve Hangi Kredi Ümraniye karşılaşmalarını son dakika golleriyle kazansa da taraftarını mutlu etmeyen Fenerbahçe, 5-1'lik Kasımpaşa galibiyetiyle yüzleri güldürdü. Enner Valencia attığı 4 golle geceye damga vururken, Batshuayi de farka bir golle katkı verdi. Bu sezon Fenerbahçe adına ligde 19 gol atan Süperman lakaplı Valencia ile 10 golü olan Batsman Batshuayi, sadece takımlarına hayat vermedi, Avrupa'daki forvet ikililerine de kafa tuttu.

KARAGÜMRÜK, BORİNİ-DİAGNE İKİLİSİYLE LİSTEDE YER ALDI

Fenerbahçe'nin iki yıldızı, 29 golle 10 büyük ligde en çok gol atan ikili olarak Avrupa'nın 2 numarasına yerleşti. Manchester City'den Erling Haaland ve Phil Foden (32 gol) en iyi ikililer listesinde zirvede yer alırken, PSG'nin dünyaca ünlü yıldızları Mbappe-Neymar (25), Belçika ekibi Genk'te forma giyen Onuachu-Paintsil (24), Karagümrük'ün forvet hattındaki Borini-Diagne (22) ve Napoli'den Osimhen-Kvaratskhelia (21) Valencia-Batshuayi ikilisinin gerisinde kaldı.



'FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNE BAĞLI'

Kariyerinin en önemli dönemini geçirdiğini söyleyen Valencia,transferiyle ilgili "Burada mutluyum. Ailem de Türkiye'yi seviyor. Menajerim kulüple konuşuyor, durum hâlâ aynı. Sözleşme yenileme konusu, kulübün ne önereceğiyle alakalı" dedi.