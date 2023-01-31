Fenerbahçe, Samet Akaydın'ın ardından ara transferin ikinci imzasını Jayden Oosterwolde'ye attırdı… Sarılacivertliler için önceki akşam İstanbul'a gelen 21 yaşındaki oyuncu, ayağının tozuyla Ülker Stadı'nda Kasımpaşa maçını izlerken dün de sağlık kontrolünün ardından çubuklu formayı giydi. Yönetimin, Hollandalı sol bekin transferinde elini çabuk tutmasının nedeni de ortaya çıktı. İşte detaylar:



6 MİLYON EURO BONSERVİS



F.Bahçe, Oosterwolde için kulübü Parma'nın kapısını çaldı. İtalyan ekibinin 10 milyon Euro bonservis beklentisi nedeniyle geri adım atıp, sezon sonunu beklemeyi hedefleyen Kanarya, Milan'ın da devreye girmesiyle plan değiştirdi. Milan'ın, sezon sonunda Theo Hernandez'in yedeği olarak 21 yaşındaki oyuncuyu düşündüğünü öğrenen sarı- lacivertli kurmaylar, elini çabuk tutup 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Parma'yı ikna etti. 2027'ye kadar imzayı atan Oosterwolde, 21 yaş altı kontenjanından kadroya dahil oldu.



'BÜYÜK BİR AİLEDEYİM'



F.Bahçe'ye 4.5 yıllık imza atan ve çubuklu ile ilk pozlarını veren Oosterwolde duygularını şöyle dile getirdi: "Burada olduğum için çok mutluyum. Büyük bir aileye geldim. Maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımızdan sosyal medya üzerinden çok fazla destek mesajı aldım. Onlarla statta buluşmayı dört gözle bekliyorum."