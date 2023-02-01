12 futbol kulünün dahil olduğu Avrupa Süper Ligi’ne ceza yok!

İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, İspanya La Liga ligi ekiplerini 19 Nisan 2021 yılında aralarında Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklamıştı. Gelen tepkilerin ardından ise geri adım atan kulüplerle ilgili mahkeme açarken, konuyla ilgili kulüpler ceza almadı.

AVRUPA SÜPER LIGI'NE CEZA YOK

İngiltere'den önde gelen 6 kulübün de dahil olduğu 12 futbol kulübü, 19 Nisan 2021'de aralarında Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklamış, gelen tepkilerin ardından ise geri adım atılmıştı. Konuyla ilgili devam eden mahkeme sürecinde dün yeni bir gelişme yaşandı. Madrid mahkemesinde görülen temyiz başvurusunu kulüpler kazandı. Bu karar sonrası UEFA ya da FIFA'nın Avrupa Süper Lig kulüplerini cezalandırma ihtimali ortadan kalktı. İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid'in ayrı bir lig kurmak için yaptıkları girişim başarılı olmamıştı.