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Giriş Tarihi: 1.2.2023 12:33

Manisa FK, Metehan Balcı'yı kadrosuna kattı!

DHA
Manisa FK, Metehan Balcı’yı kadrosuna kattı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Galatasaray'ın genç stoperi Metehan Balcı'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Spor Toto 1'inci Lig'de Altaş Denizlispor beraberliğinin ardından teknik direktör Levent Eriş'le yollarını ayırıp Yalçın Koşukavak'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Manisa Futbol Kulübü, savunmasına takviye gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar Galatasaray'ın genç stoperi Metehan Balcı'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen 20 yaşındaki futbolcu, geçen sezon İskenderunspor'da kiralık olarak forma giymişti.

Bu sezon ise Galatasaray'ın kadrosunda yer alan Metehan, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maça çıktı. Metehan, Galatasaray'ın GMG Kastamonuspor ve Ofspor ile oynadığı müsabakalarda toplam 108 dakika sahada kaldı.

Ligde bu hafta lider Samsunspor'u ağırlayacak Manisa FK'da teknik direktör Yalçın Koşukavak da takımıyla ilk antrenmana çıktı. Koşukavak, ilk idmanda futbolcularıyla yakından ilgilendi.

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Manisa FK, Metehan Balcı'yı kadrosuna kattı!
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