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Giriş Tarihi: 1.2.2023 16:03

Süper Lig'de Gaziantep FK - Hatayspor karşılaşıyor (CANLI İZLE)

Süper Lig’de Gaziantep FK - Hatayspor karşılaşıyor CANLI İZLE

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK - Hatayspor maçı oynanıyor. Son maçlarını kazanan iki takım da galibiyet serisi yapmak istiyor. Maç öncesinde Gaziantep FK ligde topladığı 22 puanla 11, Hatayspor ise 20 puanla 16. sırada yer alıyor. Gaziantep FK - Hatayspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK - Hatayspor maçı oynanıyor. Son maçlarını kazanan iki takım da galibiyet serisi yapmak istiyor. Maç öncesinde Gaziantep FK ligde topladığı 22 puanla 11, Hatayspor ise 20 puanla 16. sırada yer alıyor. Gaziantep FK - Hatayspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

GAZİANTEP FK 0 - 0 HATAYSPOR (İlk yarı oynanıyor)

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İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Ömürcan, Ertuğrul, Djilobodji, İbrahim, Furkan, Jevtovic, Maxim, Mustafa, Markovic, Figueiredo
Hatayspor: Erce, Kamil, Burak, Recep, Samuel, Musa, Mehdi, Ruben, Saba, Ayouba, Bertuğ

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Süper Lig'de Gaziantep FK - Hatayspor karşılaşıyor (CANLI İZLE)
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