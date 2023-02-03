Kayserispor’dan Başakşehir’e vurgun

İyi bir çıkış yakalayan Yukatel Kayserispor, Medipol Başakşehir'i de 1-0 yenerek son 4 maçta 3. galibiyetini elde etti. İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşma, devreden sonra hareketlendi. Çağdaş Atan'ın direktiflerini sahaya daha iyi yansıtanSağ kanattan gelişen ataktaGeriye düşmenin etkisiyle Başakşehir, sarı-kırmızı ekibi ablukaya aldı. Üst üste ataklarda kaleci Bilal'e takıldı.Başakşehir ile evindeki son 3 maçı gol yemeden kazanan Kayseri, puanını 32 yaptı.Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, üzgün olduğunu söyleyip takımını değerlendirdi: "Ders çıkarıp yolumuza devam edeceğiz."