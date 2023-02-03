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Giriş Tarihi: 3.2.2023

Kayserispor’dan Başakşehir’e vurgun

Kayserispor’dan Başakşehir’e vurgun

İranlı yıldızı Ali Karimi’nin 49. dakikadaki golüyle turuncu-lacivertlileri yıkan Çağdaş Atan’ın takımı, son 4 karşılaşmada 3. galibiyetini aldı

İyi bir çıkış yakalayan Yukatel Kayserispor, Medipol Başakşehir'i de 1-0 yenerek son 4 maçta 3. galibiyetini elde etti. İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşma, devreden sonra hareketlendi. Çağdaş Atan'ın direktiflerini sahaya daha iyi yansıtan Kayserispor, 49. dakikada üstünlüğü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Gökhan Sazdağı'nın asistini İranlı oyuncu Ali Karimi golle sonuçlandırdı. Geriye düşmenin etkisiyle Başakşehir, sarı-kırmızı ekibi ablukaya aldı. Üst üste ataklarda kaleci Bilal'e takıldı. Yeni transfer Karzev'in 89. dakikadaki şutu direkten döndü. Başakşehir ile evindeki son 3 maçı gol yemeden kazanan Kayseri, puanını 32 yaptı.

BELÖZOĞLU: KÖTÜ OYNADIK
Başakşehır Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, üzgün olduğunu söyleyip takımını değerlendirdi: "Geldiğimiz günden beri en kötü futbolumuzu oynadık. Ders çıkarıp yolumuza devam edeceğiz."

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Kayserispor’dan Başakşehir’e vurgun
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