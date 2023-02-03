Kayserispor’dan Başakşehir’e vurgun

İranlı yıldızı Ali Karimi’nin 49. dakikadaki golüyle turuncu-lacivertlileri yıkan Çağdaş Atan’ın takımı, son 4 karşılaşmada 3. galibiyetini aldı
İyi bir çıkış yakalayan Yukatel Kayserispor, Medipol Başakşehir'i de 1-0 yenerek son 4 maçta 3. galibiyetini elde etti. İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşma, devreden sonra hareketlendi. Çağdaş Atan'ın direktiflerini sahaya daha iyi yansıtan Kayserispor,49. dakikada üstünlüğübuldu. Sağ kanattan gelişen atakta GökhanSazdağı'nın asistiniİranlı oyuncu Ali Karimigolle sonuçlandırdı. Geriye düşmenin etkisiyle Başakşehir, sarı-kırmızı ekibi ablukaya aldı. Üst üste ataklarda kaleci Bilal'e takıldı. Yenitransfer Karzev'in 89.dakikadaki şutu direktendöndü. Başakşehir ile evindeki son 3 maçı gol yemeden kazanan Kayseri, puanını 32 yaptı.
BELÖZOĞLU: KÖTÜ OYNADIK
Başakşehır Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, üzgün olduğunu söyleyip takımını değerlendirdi: "Geldiğimiz günden berien kötü futbolumuzuoynadık. Ders çıkarıp yolumuza devam edeceğiz."