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Giriş Tarihi: 3.2.2023 15:37

Medipol Başakşehir'de yeni transferlerden 3'ü UEFA listesine eklendi

Medipol Başakşehir’de yeni transferlerden 3’ü UEFA listesine eklendi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunda mücadele edecek Medipol Başakşehir'de yeni transferlerden Edgar Ie, Adnan Januzaj ve Eden Karzev'in isimleri UEFA listesine eklendi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunda mücadele edecek Medipol Başakşehir'de yeni transferlerden Edgar Ie, Adnan Januzaj ve Eden Karzev'in isimleri UEFA listesine eklendi.

Kulüplerin dün bildirmek zorunda oldukları UEFA listelerine isimleri yazılan üç oyuncu Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki maçlarında forma giyebilecek.

UEFA'nın yalnızca 3 oyuncu değişikliği hakkı nedeniyle Caner Erkin ve Çinli stoper Wu'nun isimleri UEFA listesine eklenemedi.

İki oyuncu Başakşehir'in Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında forma giyebilecek.

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Medipol Başakşehir'de yeni transferlerden 3'ü UEFA listesine eklendi
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