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Giriş Tarihi: 4.2.2023 09:24

Galatasaray'da dev derbi öncesi iki formaya 4 aday! Leo Dubois...

SPOR SERVİSİ
Galatasaray’da dev derbi öncesi iki formaya 4 aday! Leo Dubois...

Spor Toto Süper Lig tüm hız ve heyecanıyla devam ederken 23. haftada Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Dev derbi öncesi Okan Buruk, Trabzonspor maçında sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde şekillendirirken, iki bölgede henüz kararını veremedi. İki forma için 4 aday var.

Cimbom'un teknik patronu Okan Buruk, Trabzonspor maçında sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde şekillendirdi. Kalede Muslera, sağ bekte Sacha Boey, stoperde Nelsson- Abdülkerim ikilisi, orta sahada Torreira ile Oliveira, sol açıkta Kerem, 10 numara pozisyonunda Mertens ve forvette İcardi'nin yeri garanti.

Trabzonspor'a karşı kalan iki formaya dört aday var. Sol bekte Leo Dubois başlarsa Rashica yabancı sınırına takılacak ve sağ açıkta Barış Alper ilk 11'e girecek. Savunmanın solunda Kazımcan görev alırsa Rashica'ya yer açılacak. Dubois ve Barış Alper'in olduğu kadro Okan Buruk'un favorisi.

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Galatasaray'da dev derbi öncesi iki formaya 4 aday! Leo Dubois...
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