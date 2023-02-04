Galatasaray’da dev derbi öncesi iki formaya 4 aday! Leo Dubois...

Cimbom'un teknik patronu Okan Buruk, Trabzonspor maçında sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde şekillendirdi. Kalede Muslera, sağ bekte Sacha Boey, stoperde Nelsson- Abdülkerim ikilisi, orta sahada Torreira ile Oliveira, sol açıkta Kerem, 10 numara pozisyonunda Mertens ve forvette İcardi'nin yeri garanti.

Trabzonspor'a karşı kalan iki formaya dört aday var. Sol bekte Leo Dubois başlarsa Rashica yabancı sınırına takılacak ve sağ açıkta Barış Alper ilk 11'e girecek. Savunmanın solunda Kazımcan görev alırsa Rashica'ya yer açılacak. Dubois ve Barış Alper'in olduğu kadro Okan Buruk'un favorisi.