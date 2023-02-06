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Giriş Tarihi: 6.2.2023 08:39 Son Güncelleme: 6.2.2023 08:55

Okan Buruk dev isimleri geride bırakarak tarihe geçti! Şenol Güneş, Ziya Doğan...

MEHMET ÖZCAN
Okan Buruk dev isimleri geride bırakarak tarihe geçti! Şenol Güneş, Ziya Doğan...

Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk 48 yaşındaki hoca, Şenol Güneş ve Ziya Doğan’ı geride bırakarak üst üste en çok maç kazanan Türk teknik direktör unvanını aldı.

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig tarihinin üst üste en çok kazanan hocası oldu. G.Saray'ın başında 12. zaferine ulaşan 48 yaşındaki çalıştırıcı, aynı sezonda bu seriyi yakalayan ilk isim unvanını aldı. Okan Buruk maçın ardından şunları söyledi: "Erken gol yiyip dönmemizi, bir yandan takımımızın iyi oyununu ve reaksiyonunu gösteren bir sonuç olarak görmek lazım. Devre arasında söylediğim şey; topun bizde kalmasıydı, onu da yaptık. İlk yarı takım olarak iyi işler yapmadık. Bu soğukta gelen taraflarımıza da teşekkür ediyorum. Burası 100 bin kişi olsa yine dolardı."

"SAKİN KALDIK, KAZANDIK"
BU sezon 5. golünü Trabzonspor filelerine gönderen Dries Mertens, sakin kalmanın galibiyeti getirdiğini söyledi. Belçikalı oyuncu, "Asla başlamak istemediğiniz bir maç başlangıcı oldu. 1-1 sonrası kendi oyunumuzu bulduk ve kazandık. Sakin kalmak bize galibiyeti getirdi. 1-0 sonrası dikkatsiz hareket etmedik gol bulmak için. İkinci yarıda da bu sayede kazanan taraf olduk" dedi. Mauro İcardi ise şunları söyledi: "Hem asist hem gol için mutluyum. Bundan sonra şampiyonluk yolunda tek tek gitmeliyiz. Erken gol yesek de geri dönmeyi bildik."

EN ÇOK ASLAN'A YENİLDİ
G.Saray, Trabzonspor'u en çok yenen takım olarak yoluna devam etti. Bordo-mavililer, Süper Lig tarihinde toplamda 43 kez ile en çok Aslan'a mağlup olurken aynı şekilde dış sahada da 27 kez ile en çok yenilgiyi G.Saray karşısında aldı.

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Okan Buruk dev isimleri geride bırakarak tarihe geçti! Şenol Güneş, Ziya Doğan...
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