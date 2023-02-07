Bunun da üstesinden geleceğiz

Milli sporcular ile birlikte yolu Türkiye’den geçen yıldızlar da destek mesajları gönderdi, acımızı paylaştı
Hakan Çalhanoğlu (İnter): "Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve birçok ilimizde hissedilen depremde vefat edenlere rahmet, yaralılara şifalar diliyorum.
Bu acı günleri en az kayıp ve hasarla atlatmamızı temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
Merih Demiral (Atalanta): "Ülkemin insanlarını bu halde görmek, acılarına tanıklık etmek içimi yakıyor. Allah yardımcıları olsun. Hep birliktebunun da üstesinden geleceğiz inşallah. En ufak bir ihmali olanları ise Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın.
Söylenecek başka bir şey bulamıyorum."
Emirhan İlkhan (Sampdoria): "Sözcükler anlamsız, kelimeler yaşanan acının yanında kifayetsiz...
Depremde kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, yaralanan tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimi yolluyorum. Dualarım sizlerle."
Wesley Sneijder (Eski G.Saraylı): "Geçmiş olsun Türkiye. Düşüncelerim seninle."
Felipe Melo (Eski G.Saraylı): "Geçmiş olsun ikinci vatanım Türkiye. Kalbim ve dualarım sizinle."
Martin Linnes (Eski G.Saraylı):
"Geçmiş olsun Türkiye."
Mauro İcardi (Galatasaray):
"Geçmiş olsun Türkiye."
Eljif Elmas (Eski F.Bahçeli):
"Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
Miralem Pjanic (Eski Beşiktaşlı): "Sadece birkaç ay oradaydım ama ne kadar güzel insanlar olduğunuzu anlamaya yetti. Kalbim bu büyük felaketten dolayı acı çekenlerle beraber."
Alex de Souza (Eski F.Bahçeli): "Geçmiş olsun Türkiye. Yaşanan deprem dolayısıyla ortaya çıkan tüm acıyı sizinle paylaşıyor, vefat edenlere başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar diliyorum."
Cedi Osman (C.Cavaliers): "Dualarımız depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızla. Umarım can kaybı daha da artmadan bu felaketi atlatırız."
Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers): "Çok üzgünüm çok. Gelen acı haberler yüreğimizi dağlıyor, canımız acıyor. Kalbim güzel ülkemle beraber."
Alperen Şengün (H.Rockets): "Çok büyük geçmiş olsun. Milletimizin başı sağ olsun."
Anthony Nwakaeme (Eski Trabzonsporlu): "Geçmiş olsun Türkiye.''
Cyle Larin (Eski Beşiktaşlı): "Geçmiş olsun Türkiye.''
Kevın Prince Boateng (Eski Beşiktaşlı): "Düşüncelerim ve dualarım sizinle.''
Ricardo Quaresma (Eski Beşiktaşlı): "Türk ve Suriye halkları ile yaşadıkları bu zor günlerde tüm dayanışmamı ifade etmek istiyorum. Dualarım mağdur ailelerle.''
Dusko Tosic (Eski Beşiktaşlı): ''Dualarım Türkiye ile.''
Talisca (Eski Beşiktaşlı): "Dualarım, büyük ülke Türkiye ve Suriye için. Tanrı sizi korusun.''
Eda Erdem Dündar (F.Bahçeli voleybolcu): "Güne böyle bir haber ile başlamak çok üzücü. Dualarımız depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızla. Geçmiş olsun Türkiye."
Mete Gazoz (Milli okçu): "Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok ilimizde hissedilen deprem haberini büyük üzüntüyle aldım. Acımızı anlatacak kelime bulmak çok zor. Dualarımız depremden etkilenen vatandaşlarımızla."