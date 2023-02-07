Bunun da üstesinden geleceğiz

"Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve birçok ilimizde hissedilen depremde vefat edenlere rahmet, yaralılara şifalar diliyorum.Bu acı günleri en az kayıp ve hasarla atlatmamızı temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun.""Ülkemin insanlarını bu halde görmek, acılarına tanıklık etmek içimi yakıyor.En ufak bir ihmali olanları ise Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın.Söylenecek başka bir şey bulamıyorum.""Sözcükler anlamsız, kelimeler yaşanan acının yanında kifayetsiz...Depremde kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, yaralanan tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimi yolluyorum. Dualarım sizlerle.""Geçmiş olsun Türkiye. Düşüncelerim seninle.""Geçmiş olsun ikinci vatanım Türkiye. Kalbim ve dualarım sizinle.""Geçmiş olsun Türkiye.""Geçmiş olsun Türkiye.""Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.""Sadece birkaç ay oradaydım ama ne kadar güzel insanlar olduğunuzu anlamaya yetti. Kalbim bu büyük felaketten dolayı acı çekenlerle beraber.""Geçmiş olsun Türkiye. Yaşanan deprem dolayısıyla ortaya çıkan tüm acıyı sizinle paylaşıyor, vefat edenlere başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar diliyorum.""Dualarımız depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızla. Umarım can kaybı daha da artmadan bu felaketi atlatırız.""Çok üzgünüm çok. Gelen acı haberler yüreğimizi dağlıyor, canımız acıyor. Kalbim güzel ülkemle beraber.""Çok büyük geçmiş olsun. Milletimizin başı sağ olsun.""Geçmiş olsun Türkiye.''"Geçmiş olsun Türkiye.''"Düşüncelerim ve dualarım sizinle.''"Türk ve Suriye halkları ile yaşadıkları bu zor günlerde tüm dayanışmamı ifade etmek istiyorum. Dualarım mağdur ailelerle.''''Dualarım Türkiye ile.''"Dualarım, büyük ülke Türkiye ve Suriye için. Tanrı sizi korusun.''"Güne böyle bir haber ile başlamak çok üzücü. Dualarımız depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızla. Geçmiş olsun Türkiye.""Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok ilimizde hissedilen deprem haberini büyük üzüntüyle aldım. Acımızı anlatacak kelime bulmak çok zor. Dualarımız depremden etkilenen vatandaşlarımızla."