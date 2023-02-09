Son dakika haberi: Galatasaray ile Roma depremzedeler için sahaya çıkacak!

G.Saray, bu sezon yaptığı iki önemli transferle İtalyan ligi Serie A'ya damga vurdu. Yaz döneminde Mertens için Juventus ile girdiği rekabeti kazanan Cimbom, şimdi de Nicolo Zaniolo'yu Milan'ın elinden aldı. Roma'nın, Zaniolo'yu ezeli rakibine satmak istemediğini bilen G.Saray, sezon bitmeden ara transferde işi bitirdi.

Roma, 30 milyon Euro ile oturduğu pazarlık masasında 15 milyon Euro'ya kadar indi. Cimbom, 5 sezona yayılmış taksitlerle bu rakamın ödeneceğini açıklarken, sonraki satıştan elde edilecek kârın da %20'sinin Roma'ya verileceğini duyurdu. Ayrıca 4.5 yıllık sözleşme yapılan oyuncuya bu sezon 900 bin, diğer sezonlar için de 2 milyon 750 bin Euro ödeneceği belirtildi.

DEPREMZEDELER İÇİN SAHAYA ÇIKACAKLAR

G.Saray, Roma ile de tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık maçı düzenlenmesi konusunda anlaşıldığını bildirdi.



ÇİZMELİ ASLAN!



Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo'nun transferleri ile birlikte Galatasaray'ın kadrosunda daha önce İtalya'da forma giyen futbolcu sayısı 7'ye yükseldi

Galatasaray, bu sezon transferde adeta Serie A koleksiyoneri oldu. Ara dönemde Kaan Ayhan'dan sonra Nicolo Zaniolo'yu da kadrosuna katan Cimbom'da kariyerinde İtalya bulunan futbolcu sayısı 7'ye çıktı. Zaniolo'yu Roma'dan, Kaan Ayhan'ı da Sassuolo'dan alan sarı-kırmızılıların daha önceki transferleri Dries Mertens, Napoli; Mauro İcardi, Sampdoria ve İnter; Sergio Oliveira Roma, Fernando Muslera da Lazio formaları giydi. Lucas Torreira'nın ise Fiorentina ve Sampdoria tecrübelerinin yanı sıra Serie B takımı Pescara'da oynamışlığı var. İtalya ekiplerinde en fazla forma giyen Galatasaraylı futbolcu 397 kezle Dries Mertens. Belçikalı yıldızı Mauro İcardi (252), Muslera (113), Zaniolo (128), Torreira (109), Kaan Ayhan (55) ve Oliveira (22) takip ediyor.