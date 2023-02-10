Daniel Pancu efsane eldivenlerini depremzedeler için satıyor

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı iki depremin ardından tüm Türkiye yaralarını sarmaya devam ediyor. Bölgede arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, spor dünyası da yardımlarına ara vermiyor.
Tüm spor dünyası Türkiye'ye yardım kampanyası için el ele verdi. Beşiktaş'ın eski oyuncusu Daniel Pancu da bu kampanyaya katılan isimlerden birisi oldu. Eski futbolcu, Fenerbahçe'ye karşı oynanan maçta kaleye geçerken giydiği eldivenleri açık artırmada satışa çıkardı.
Pancu; Beşiktaşlı bir kongre üyesi ile iletişime geçti ve o karşılaşmada giydiği eldivenleri açık arttırma ile satışa çıkarmak ve toplanan paranın afet bölgesine ulaştırılmasını istediğini ifade etti.