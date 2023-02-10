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Giriş Tarihi: 10.2.2023 11:50

Orkun Kökçü: Ülkemin yanında olduğumu göstermek istedim

DHA
Orkun Kökçü: Ülkemin yanında olduğumu göstermek istedim

Hollanda ekiplerinden Feyenoord’un kaptanlığını yapan milli futbolcu Orkun Kökçü, NEC ile oynanan Hollanda Kupası maçının sonunda Türk Bayrağıyla statta tur atarak, “Uzakta olsam bile ruhen ve kalben ülkemin yanında olduğumu göstermek istedim” dedi.

Hollanda ekiplerinden Feyenoord'un kaptanlığını yapan milli futbolcu Orkun Kökçü, NEC ile oynanan Hollanda Kupası maçının sonunda Türk Bayrağıyla statta tur atarak, "Uzakta olsam bile ruhen ve kalben ülkemin yanında olduğumu göstermek istedim" dedi.

Hollanda ekiplerinden Feyenoord, NEC ile oynanan Hollanda Kupası maçında rakibini penaltı atışları sonrası 5-3'lük skorla mağlup etti. Karşılaşma sonrasında Hollanda medyasına açıklamalarda bulunan milli futbolcu Orkun Kökçü, Hollanda Kupası'na devam etmenin mutluluğunu yaşadığını ama diğer taraftan Türkiye'de meydana gelen deprem nedeniyle bir hayli üzüntülü olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın saygı duruşu ile başladığını söyleyen Kökçü, "O an ağlamamak için kendimi çok zor tuttum. Maç sonunda ise Türk Bayrağını omuzlarıma alarak statta tur atmamım tek nedeni Türkiye'de yaşanan deprem.

Biz Türkler, birbirimize çok tutkunuz, birbirimize bağlıyız. Oradaki insanları tanımıyorum ama onlar benim için bir aile. Orada yaşananlar, sanki ağabeyim ve kız kardeşimin yaşadığı gibi bir şey.

Türk Bayrağıyla burada vermek istediğim mesaj, hep birlikte el ele verelim ve oradaki acıların dinmesine yardımcı olalım. Bedenen oradan uzakta olsam bile ruhen ve kalben ülkemin yanında olduğumu göstermek istedim" diye konuştu.

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Orkun Kökçü: Ülkemin yanında olduğumu göstermek istedim
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