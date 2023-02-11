David Akintola'dan deprem açıklaması! "Ülkeyi terketmeyeceğim"

Adana Demirspor'un 27 yaşındaki deneyimli oyuncusu David Akintola, depremden sonra ülkesinin basınına konuştu. Nijeryalı oyuncu, depreme rağmen Türkiye'den ayrılmayacağını ifade etti. Akintola duygualrını şu sözlerle ifade etti:
"HAYATIMDA HİÇ BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"
"Türkiye çok kötü bir deprem yaşadı. Şu anda çok korkutucu çünkü hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Kulübümün olduğu şehir aslında depremden çok fazla etkilenmedi. Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım. İnsanların hayatlarını korumak için kaçtıklarını televizyondan izledim. Adana evini kaybeden insanlarla dolu ancak güvende kalmamız için çaba gösteriliyor ve bir an önce bunun bitmesi için hepimiz dua ediyoruz."
"Burada dondurucu bir soğuk var. Deprem anında duvar deliniyor zannettim. Pencerenin yanında durdum, kaçmak zorunda kalırsam diye. Sonrasında kulüpten aradılar ve güvende olduğumuzu, panik yapmamamız gerektiğini söylediler. Ligler bir süre ertelendi. Ayrıca ülkede OHAL ilan edildi. Bu yüzden evdeyim. Ancak yine de antrenmanlarımı yapıyorum."