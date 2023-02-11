David Akintola'dan deprem açıklaması! "Ülkeyi terketmeyeceğim"

"HAYATIMDA HİÇ BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

"Türkiye çok kötü bir deprem yaşadı. Şu anda çok korkutucu çünkü hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Kulübümün olduğu şehir aslında depremden çok fazla etkilenmedi. Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım. İnsanların hayatlarını korumak için kaçtıklarını televizyondan izledim. Adana evini kaybeden insanlarla dolu ancak güvende kalmamız için çaba gösteriliyor ve bir an önce bunun bitmesi için hepimiz dua ediyoruz."