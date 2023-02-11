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Giriş Tarihi: 11.2.2023

Gerçekten büyüksünüz

Gerçekten büyüksünüz

Futbolumuzun asırlık çınarları Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş dün ortak hareket edip yardımlarını sürdürdü. Yapılan açıklamada “Bu yolculukta birlikteyiz” mesajı verildi

Türk futbolunun dev kulüpleri dün de yardım kampanyalarına hız kesmeden devam etti. G.Saray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başkanları kendi statlarında yardıma giden tırlara eşlik ederken kulüpler de ortak bir bildiri yayınladı. Üç büyük kulüp "Bu yolculukta birlikteyiz" başlığı ile resmi sitelerinden şu açıklamayı yaptı: "Bu zor günlerde, hepimizin birlik, beraberlik içinde yaralarımızı sarmaya ve birbirimizle kucaklaşmaya ihtiyacı var. Kulüplerimizin birlik ve beraberlik içinde, vatandaşlarımızın yanında ve ülkemizin emrinde olduğunu gösteren bu yolculuğun, afet bölgesindeki vatandaşlarımıza şifa getirmesini, Türk futbolu için birlik ve beraberlik miladı olmasını diliyoruz."



'ZORLUKLARI AŞACAĞIZ'
Kulüpler Birliği ve F.Bahçe Başkanı Ali Koç ise "Bu bizim yola çıkan 30. tırımız... Üç büyük İstanbul kulübü ortak bir çalışma yaptık. Zaten taraftarımız da ilk baştan yapıyor. Omuz omuza hep beraber bu sıkıntılı süreci de aşacağız, aşmak zorundayız. Galatasaray ve Beşiktaş'a bu işbirliği için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

HELAL OLSUNHELAL OLSUN MUSLERAMUSLERA
Sakatlık yaşayan Galatasaray'ın kaptanı kaleci Muslera koltuk değnekleri ile yardım kampanyasına destek için geldi.



İTALYAN DEVI ROMA ILE SARI-KIRMIZI DAYANIŞMA
GALATASARAY, Zaniolo'nun transferi döneminde geliri depremzedelere bağışlanmak üzere renktaşı Roma ile hazırlık maçı oynayacak. Başkan Dursun Özbek, konuyla ilgili "Bu anlamlı teklifimizi Roma yönetimi de kabul etti. Görüşmelerimiz sürüyor. Şimdi maçın oynancağı tarihi tespit ediyoruz. O tespit çerçevesinde de büyük bir destek sağlayacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

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