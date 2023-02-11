Gerçekten büyüksünüz

Türk futbolunun dev kulüpleri dün de yardım kampanyalarına hız kesmeden devam etti. G.Saray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başkanları kendi statlarında yardıma giden tırlara eşlik ederken kulüpler de ortak bir bildiri yayınladı. Üç büyük kulüpbaşlığı ile resmi sitelerinden şu açıklamayı yaptı: "Bu zor günlerde, hepimizin birlik, beraberlik içinde yaralarımızı sarmaya ve birbirimizle kucaklaşmaya ihtiyacı var. Kulüplerimizin birlik ve beraberlik içinde, vatandaşlarımızın yanında ve ülkemizin emrinde olduğunu gösteren bu yolculuğun, afet bölgesindeki vatandaşlarımıza şifa getirmesini,Kulüpler Birliği ve F.Bahçe Başkanı Ali Koç ise "Bu bizim yola çıkan 30. tırımız... Üç büyük İstanbul kulübü ortak bir çalışma yaptık. Zaten taraftarımız da ilk baştan yapıyor.ifadesini kullandı.Sakatlık yaşayan Galatasaray'ın kaptanı kaleci Muslera koltuk değnekleri ile yardım kampanyasına destek için geldi.GALATASARAY, Zaniolo'nun transferi döneminde geliri depremzedelere bağışlanmak üzere renktaşı Roma ile hazırlık maçı oynayacak. Başkan Dursun Özbek, konuyla ilgiliO tespit çerçevesinde de büyük bir destek sağlayacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.