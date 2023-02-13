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Giriş Tarihi: 13.2.2023 15:47

Konyaspor, Barış Yardımcı ile yollarını ayırdı

İHA
Konyaspor, Barış Yardımcı ile yollarını ayırdı

Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, sağ bek oyuncusu Barış Yardımcı ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Konyaspor, sağ bek oyuncusu Barış Yardımcı ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021 yılından bu yana kulübümüze hizmet eden Barış Yardımcı'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Barış Yardımcı'ya kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

2020-2021 sezonunun devre arasında Konyaspor kadrosuna dahil olan 30 yaşındaki futbolcu, yeşil-beyazlı formayla 18 maça çıktı.


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Konyaspor, Barış Yardımcı ile yollarını ayırdı
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