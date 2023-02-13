Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kürek sporcuları Mir Berke Mutlu ve Halil İbrahim Elvermez depremde hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 13.2.2023 17:08

Kürek sporcuları Mir Berke Mutlu ve Halil İbrahim Elvermez depremde hayatını kaybetti

AA
Kürek sporcuları Mir Berke Mutlu ve Halil İbrahim Elvermez depremde hayatını kaybetti

Türkiye Kürek Federasyonu, Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü kürek sporcuları Mir Berke Mutlu ve Halil İbrahim Elvermez'in depremde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde vefat eden sporcularla ilgili, "Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü sporcularımızdan Mir Berke Mutlu ve Halil İbrahim Elvermez'in Adıyaman'da meydana gelen depremde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcularımız Mir Berke Mutlu ve Halil İbrahim Elvermez'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Kürek ailemizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ümit Özdağ'dan yeni skandal! PKK yayın organının görüntülerini servis etmeye başladı
Hollanda formalı Gökhan Özoğuz'un çirkin videosuna vatandaştan tepki: Sahipsiz değil karaktersizsin!
SON DAKİKA: MEB Mahmut Özer 'okullar ne zaman açılacak' sorusuna yeni cevap verdi! İşte o tarih;
Diyarbakır'da dehşetin görüntüleri! Deprem 4 ayrı güvenlik kamerasında
Isparta Belediye Başkanı'ndan Ümit Özdağ'a sert tepki! "Böyle adice bir şey olmaz"
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı deprem fırsatçılarına ceza yağdırdı! Bir bardak çorbayı 25 TL'ye satıyordu
9 aylık hamile depremzede Elif Nur: Tam çocuğumu almaya çalışırken dolap üzerime devrildi
TOKİ evleri asrın felaketinde nasıl sınav verdi? Uzman isim TOKİ binalarındaki 'Tünel Kalıp' detayını anlattı
Yıkılan binaların müteahhiti var da mimarı mühendisi yok mu?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Kürek sporcuları Mir Berke Mutlu ve Halil İbrahim Elvermez depremde hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA