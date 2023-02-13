Kürek sporcuları Mir Berke Mutlu ve Halil İbrahim Elvermez depremde hayatını kaybetti

Federasyondan yapılan açıklamada, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde vefat eden sporcularla ilgili, "Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü sporcularımızdan Mir Berke Mutlu ve Halil İbrahim Elvermez'in Adıyaman'da meydana gelen depremde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcularımız Mir Berke Mutlu ve Halil İbrahim Elvermez'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Kürek ailemizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.