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Giriş Tarihi: 13.2.2023 10:05

Son dakika deprem haberleri: Vedat Muriqi depremzedelere desteğini gösterdi! Anlamlı hareket...

Son dakika deprem haberleri: Vedat Muriqi depremzedelere desteğini gösterdi! Anlamlı hareket...

Ülkemizde Gençlerbirliği, Giresunspor, Fenerbahçe ve Çaykur Rize formalarını giyen ve şu anda kariyerine La Liga ekibi Mallorca'da devam eden Vedat Muriqi de Türkiye'ye bağış yapan isimlerden biri oldu.

Serie A'da geçen kötü döneminin ardından İspanya Ligi'nde adeta kendini bulan Vedat Muriqi, Mallorca ile bu sezon başarılı bir performansa imza atıyor. Vedat Muriqi, bu sezon La Liga'da 19 maçta 8 gol 1 asist, Kral Kupası'nda da 2 maçta 1 gol 1 asist üretti. Şu ana kadar toplamda 9 gol 2 asistlik katkı yapan Muriqi, kariyerinde yeniden yükselişe geçtiği dönemde Türkiye'deki depremzedeleri unutmadı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi derinden sarsan deprem sonrası Muriqi, "Yaşadığımız acı tarifsiz. Dualarım, kalbim, depremden etkilenen herkesle. Herkese çok geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.

Kosova Ordusu'ndan Türkiye'deki deprem bölgesine gelen askerlerin bulunduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan, ayrıca Türkiye Madrid Büyükelçiliği'nin ülkemize yardım toplamak için paylaştığı banka bilgilerini de takipçilerine ileten Vedat Muriqi, bunun yanı sıra ekonomik olarak da depremzedelere destek vermeyi ihmal etmedi.

Takvim'in haberine göre; 28 yaşındaki golcü futbolcu deprem bölgesinde zarar gören aileler için 15 bin Euro (300 bin TL) bağış yaptı. Ayrıca oyuncunun Türkiye'den birçok arkadaşını arayıp geçmiş olsun dileğini ilettiği öğrenildi.

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Son dakika deprem haberleri: Vedat Muriqi depremzedelere desteğini gösterdi! Anlamlı hareket...
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