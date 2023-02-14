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Giriş Tarihi: 14.2.2023 11:51

Manisaspor tesislerini depremzedeler için açtı

DHA
Manisaspor tesislerini depremzedeler için açtı

Merkezüssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde etkili olan depremler sonrası yaralar sarılmaya devam ederken, tüm spor camiasıda tek yürek oldu. Birçok sporcu, kulüp yöneticisi ve kulüp maddi ve anlamda destekler sağladı. Manisaspor'da tesislerini depremzedelere açarak, "Manisaspor hep burada olacak. Tesislerimizi depremzede vatandaşlarımız evlerine kavuşana kadar onlarla paylaşma kararı aldık" ifadeleri kullanıldı.

Manisa'yı yıllarca Spor Toto Süper Lig'de temsil ettikten sonra üst üste küme düşerek bu sezon Süper Amatör Lig'de yer alan kentin köklü kulübü Manisaspor, Kahramanmaraş merkezli yaşanan yüzyılın deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza duyarsız kalmadı.

Yıllardır maddi zorluklar içinde ayakta kalmaya çalışan siyah-beyazlı kulüp, buna rağmen Tarık Almış Tesisleri'nin kapılarını depremzedelere açtı.

Manisaspor yönetiminden, "Manisaspor hep burada olacak. Tesislerimizi depremzede vatandaşlarımız evlerine tekrar kavuşana kadar onlarla paylaşma kararı almış bulunmaktayız. Bununla alakalı gerekli başvurular valilik kanalıyla AFAD'a yapılmıştır" açıklaması yapıldı.

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Manisaspor tesislerini depremzedeler için açtı
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