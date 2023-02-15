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Giriş Tarihi: 15.2.2023 10:48

Eljif Elmas'tan depremzedeler için yardım çağrısı! 3 takım arkadaşıyla birlikte imzalı formalarını satışa çıkardılar...

İHA
Eljif Elmas’tan depremzedeler için yardım çağrısı! 3 takım arkadaşıyla birlikte imzalı formalarını satışa çıkardılar...

İtalya Serie A takımlarından Napoli'de forma giyen Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, asrın deprem felaketi sonrasında bölgedeki vatandaşlar için sosyal medya hesabından yardım mesajı paylaştı. Napolili futbolcular Hviça Kvaratshelia, Victor Osimhen ve Piotr Zielinski'nin formaları yardım için satılacak.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve şu an İtalyan ekibi Napoli'de top koşturan Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 şehirde ağır hasara neden olan depremler sonrasında sosyal medya hesabından yardım mesajı yayımladı.

Elmas, paylaştığı videoda, "Ülkem için çok üzgünüm. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yapılan yardımların dışında Napoli takımı olarak bir gelir planlıyoruz. İnşallah en kısa zamanda Türkiye'ye bağış olarak göndereceğiz. Yardımlarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başarılı futbolcu, Napoli'deki takım arkadaşlarının da imzalı formalarının depremzedeler için açık artırmaya çıkacağını duyurdu. Takımın önemli isimleri Hviça Kvaratshelia, Victor Osimhen ve Piotr Zielinski, imzalı formaları ile Elmas'ın yardım çağrısına destek verdi.

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Eljif Elmas'tan depremzedeler için yardım çağrısı! 3 takım arkadaşıyla birlikte imzalı formalarını satışa çıkardılar...
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