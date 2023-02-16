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Giriş Tarihi: 16.2.2023 09:30

Beşiktaş'ta iki isimle yollar ayrılıyor! Atiba Hutchinson, Kevin N'Koudou...

Beşiktaş’ta iki isimle yollar ayrılıyor! Atiba Hutchinson, Kevin N’Koudou...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson ve Kevin N’Koudou’nun sözleşmeleri feshediliyor. Siyah-beyazlı yönetim iki futbolcuya da kadroda düşünülmediklerini iletti.

Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın ardından Atiba Hutchinson ve Kevin N'Koudou ile yollar ayrılıyor.

Siyah-beyazlı yönetim iki futbolcunun da sözleşmelerini feshetme kararı aldı. Atiba ve N'Koudou'nun kontratları sezon sonu tamamlanacaktı.

Atiba'nın Beşiktaş'tan ayrılması ile siyah beyazlı kulüpte 10 yıllık dönemin sonuna gelindi.

2013'te PSV Eindhoven'den transfer edilen 40 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ta 10. sezonunu yaşıyordu. Atiba 3 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası zaferi yaşadı.

Beşiktaş'ta 333 maça çıkan Kanadalı oyuncu, siyah beyazlı takımda en fazla forma giyen yabancı oyuncu olarak da tarihe geçti.

Siyah-beyazlı takıma 2019/20 sezonunun başında İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan transfer olan Kevin N'Koudou ise 107 maçta forma giyerken 21 gol ve 9 asist kaydetti.

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Beşiktaş'ta iki isimle yollar ayrılıyor! Atiba Hutchinson, Kevin N'Koudou...
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