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Giriş Tarihi: 16.2.2023 08:55 Son Güncelleme: 16.2.2023 08:59

Manchester City, Arsenal'i mağlup etti!

AA
Manchester City, Arsenal’i mağlup etti!

Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Liderliğe oynayan Arsenal ve Manchester City, Londra'da karşı karşıya geldi. Zorlu maçı Pep Guardiola'nın öğrencileri 3-1 kazanmasını bildi. City'nin gollerini Kevin De Bruyne, Mahrez ve Haaland kaydederken, Arsenal'in tek golünü Saka kaydetti.

Premier Lig'de 12. haftanın erteleme maçında Arsenal, Emirates Stadı'nda Manchester City'yi ağırladı. İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın maçında Manchester City, Arsenal'ı 3-1 yenerek liderliğe yükseldi.

HAALAND SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Konuk takım, 24. dakikada Kevin De Bruyne, 72. dakikada Jack Grealish ve 82. dakikada Erling Haaland'ın attığı gollerle 3-1'lik galibiyete ulaştı. Arsenal'ın golünü, 42. dakikada penaltıdan Bukayo Saka kaydetti.

Manchester City, 23. haftası geride kalan ligde 51 puana ulaştı ve maç eksiği bulunan Arsenal'ın önünde averajla liderliği ele geçirdi.

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Manchester City, Arsenal'i mağlup etti!
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