Nazilli Belediyespor’dan depremzede çocuklara moral

Nazilli Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın misafirperverliğinde antrenman sahasında takım ile bir araya gelen çocuklara, futbolcular çeşitli hediyeler verdi. Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ertürk, kulüp başkanı Ünal Önal, yöneticiler ile birlikte gençlik gelişim ligi sorumlu antrenörleri ve NAZGEM Müdürü İbrahim Edisan'ın da bulunduğu ziyarette, depremzede çocuklar futbolcular ile fotoğraf çekilerek gerçekleştirilen antrenmanı izlediler.

POLAT ABAY KİRALIK GELDİ

Nazilli Belediyespor'da deprem felaketinin ardından transferi kapattıklarını duyuran yönetim, sürpriz hamle gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı kulüp, sezonun ilk yarısını 3'üncü Lig'de Karşıyaka'da geçirip takım bulması istenen Altınordu'nun 20 yaşındaki sol beki Polat Abay'ı bedelsiz olarak sezon sonuna kadar kiraladı. Yine Karşıyaka altyapısında yetişip sezon başında altyapıya transfer edilen 19 yaşındaki Yakup Emre Bakkal, teknik direktör Mesut Toros'un raporu doğrultusunda profesyonel yapıldı.