Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Nazilli Belediyespor'dan depremzede çocuklara moral
Giriş Tarihi: 16.2.2023 12:07

Nazilli Belediyespor'dan depremzede çocuklara moral

Nazilli Belediyespor’dan depremzede çocuklara moral

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanıp 11 ilimizde büyük yıkım ve can kaybına neden olan depremler sonrasında depremzedelere kucak açan TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Nazilli Belediyespor, felaketten etkilenen çocuklarla bir araya geldi. Afet sonrası ilçeye yerleşen depremzede ailelerin çocuklarına yönelik Nazilli Belediyespor Spor Okulları ve NAZGEM (Nazilli Belediyesi Gençlik Eğitim Danışma ve Sosyal Etkinlik Merkezi) iş birliğinde küçüklere sporla psikolojik destek sağlayacak proje kapsamında futbolcular, çocuklarla buluştu.

Nazilli Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın misafirperverliğinde antrenman sahasında takım ile bir araya gelen çocuklara, futbolcular çeşitli hediyeler verdi. Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ertürk, kulüp başkanı Ünal Önal, yöneticiler ile birlikte gençlik gelişim ligi sorumlu antrenörleri ve NAZGEM Müdürü İbrahim Edisan'ın da bulunduğu ziyarette, depremzede çocuklar futbolcular ile fotoğraf çekilerek gerçekleştirilen antrenmanı izlediler.

POLAT ABAY KİRALIK GELDİ
Nazilli Belediyespor'da deprem felaketinin ardından transferi kapattıklarını duyuran yönetim, sürpriz hamle gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı kulüp, sezonun ilk yarısını 3'üncü Lig'de Karşıyaka'da geçirip takım bulması istenen Altınordu'nun 20 yaşındaki sol beki Polat Abay'ı bedelsiz olarak sezon sonuna kadar kiraladı. Yine Karşıyaka altyapısında yetişip sezon başında altyapıya transfer edilen 19 yaşındaki Yakup Emre Bakkal, teknik direktör Mesut Toros'un raporu doğrultusunda profesyonel yapıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Terör örgütlerinin alçak planı deşifre oldu! 'Depremzedelere yardım' bahanesiyle örgüte para aktarıyorlar
Başkan Erdoğan "Türkiye Tek Yürek" ortak yayınına telefonla bağlandı: "Bu yükün altından kalkacağız"
Türkiye Tek Yürek ortak yayını ile asrın dayanışması! AFAD ve Kızılay’a deprem için canlı yayında bağış gecesi
Madonna Ahbap’ı nasıl buldu?
Kılıçdaroğlu’nun kulağını kim çekti?
Madalyonun kirli yanı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Siyasi şov kısa sürdü! Deprem bölgesinde tepki çeken buluşma: CHP'li heyetten keyif pozları
Melike İmamoğlu enkazdan 222. saatte kurtulmuştu... "Eşinin cansız bedeni görülünce sesini duyduk"
Depremin vurduğu Hatay'da bir mahallede hiçbir ev yıkılmadı! İnanılmaz görüntüler dron kamerasında
ARKADAŞINA GÖNDER
Nazilli Belediyespor'dan depremzede çocuklara moral
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA