Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Basel'i konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 16.2.2023 19:20 Son Güncelleme: 16.2.2023 19:22

Son dakika haberi: Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Basel'i konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nde Basel’i konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi: Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off turunda İsviçre tamsilcisi Basel'le karşı karşıya geliyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın İsviçre'nin Basel takımını konuk edecek Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 148. maçına çıkacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.45'de başlayacak karşılaşmayı Litvanya'dan Donatas Rumsas yönetecek. Rumsas'ın yardımcılıklarını Dovydas Suziedelis ve Vytenis Kazlauskas yapacak. Karşılaşma TV8'den naklen yayımlanacak.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Eren, Siopis, Doğucan, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Gomez.

Basel: Hitz, Lang, Nuhu, Zeqiri, Frei, Pelmard, Burger, Kade, Calafiori, Xhaka, Novoa.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Marek Hamsik, karşılaşmada forma giyemiyor.

UEFA KONFERANS LİGİ'NDE 5. MAÇ

Trabzonspor, ikinci kez katıldığı UEFA Konferans Ligi'nde 5. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 4 karşılaşmada 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Karadeniz ekibi, 2021-2022 sezonunda mücadele ettiği Konferans Ligi 3. eleme turunda İsveç'in Molde takımı ile sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Penaltı atışları sonrası play-off turuna yükselen Karadeniz ekibi, İtalyan temsilcisi Roma'ya sahasında 2-1, deplasmanda 3-0 mağlup olarak elendi.

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Son dakika haberi: Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Basel'i konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
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