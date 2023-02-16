Son dakika haberi: Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nde Basel’i konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın İsviçre'nin Basel takımını konuk edecek Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 148. maçına çıkacak.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.45'de başlayacak karşılaşmayı Litvanya'dan Donatas Rumsas yönetecek. Rumsas'ın yardımcılıklarını Dovydas Suziedelis ve Vytenis Kazlauskas yapacak. Karşılaşma TV8'den naklen yayımlanacak.
İŞTE İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Eren, Siopis, Doğucan, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Gomez.
Basel: Hitz, Lang, Nuhu, Zeqiri, Frei, Pelmard, Burger, Kade, Calafiori, Xhaka, Novoa.
Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Marek Hamsik, karşılaşmada forma giyemiyor.
UEFA KONFERANS LİGİ'NDE 5. MAÇ
Trabzonspor, ikinci kez katıldığı UEFA Konferans Ligi'nde 5. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 4 karşılaşmada 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.
Karadeniz ekibi, 2021-2022 sezonunda mücadele ettiği Konferans Ligi 3. eleme turunda İsveç'in Molde takımı ile sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Penaltı atışları sonrası play-off turuna yükselen Karadeniz ekibi, İtalyan temsilcisi Roma'ya sahasında 2-1, deplasmanda 3-0 mağlup olarak elendi.