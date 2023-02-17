Göztepe ve Karşıyaka depremzedeler için yardım maçı düzenleyecek!

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri, futbolda İzmir'in ezeli rakipleri Karşıyaka ve Göztepe'yi yıllar sonra tarihi organizasyonda bir araya getirdi.

11 ilimizi yıkıp on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, yüzbinlerin evsiz kalmasına neden olan 6 Şubat'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yüzyılın felaketlerinin ardından tüm Türkiye gibi bölgeye yardım seferberliğine koşan iki camia, iyilikte birleşti.

Üniversiteli taraftarlar UNİKSK ve Göztepe UniForce'un geçen hafta birlikte yaptığı iki takım arasında derbi oynanacakmış gibi bilet satılıp gelirlerinin depremzedelere aktarılması çağrısına olumlu yanıt veren kulüpler, 1981 yılındaki 2'nci Lig'de Dünya seyirci rekorunun kırıldığı 80 bin kişilik unutulmaz derbiyi bile geride bırakacak bir organizasyon için harekete geçti.

Futbolda farklı liglerde yer aldıkları için 2016'dan beri 7 yıldır hiç maç yapmayan Karşıyaka ve Göztepe, taraftarın çağrısıyla vicdanlarda oynanacak derbi için biletleri satışa çıkardı. İki takımın derbi oynanacakmış gibi hazırladığı biletler, 26 Şubat'a kadar satılacak. Satıştan elde edilecek tüm gelir depremin yaralarını sarabilmek için kullanılacak. Vicdanlarda yapılacak maçla ilgili aynı anda ortak açıklama yayınlayan iki kulübün paylaşımı binlerce etkileşim alırken, tüm Türkiye'den alkış topladı. İzmir Körfezi'nin ayırdığı kulüpleri vicdanların birleştireceğini duyuran Kaf-Kaf ve Göz-Göz, "Takvimler 1981 yılını gösterirken, "2. Lig'de Dünya rekoru kırarak" tarihe geçen efsane iki kulüp olarak; Ülkece yaşadığımız felaket sonrası yüreklerimizdeki acıyla birlikte depremzedeler için yine bir araya geliyoruz. Körfezin ayırdığını vicdan birleştirecek" dedi.

TÜM GELİR DEPREMZEDELERE

"Tek tribün tek yürek" sloganıyla depremzedeler için tarihe geçecek sayıda bilet satmayı planlayan yeşil-kırmızılılar ve sarı-kırmızılıların ortak açıklamasında, "26 Şubat 2023 tarihinde #TekTribünTekYürek dijital biletlerimizle vicdanlarda oynanacak bir maç için satılan en yüksek bilet sayısı rekoruyla yaraları hep birlikte saracağız. Biletler için toplanan ücretler deprem bölgesine gönderilen yardımlar için kullanılacak. Temsili karşılaşmanın biletleri 17 Şubat Cuma günü saat 13.00'te passo.com.tr üzerinden satışa açılacaktır. Hatıra biletlerinin satışları 26 Şubat Pazar günü saat 20.00'de sona erecektir. Hatıra bileti satış işlemleri için Passolig kart zorunluluğu bulunmamaktadır. #TekTribünTekYürek #KörfezinAyırdığıAcınınBirleştirdiği" ifadeleri yer aldı.