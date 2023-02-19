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Giriş Tarihi: 20.2.2023 01:40

Fatih Karagümrük'ün Özbek oyuncusu Shukurov, arama kurtarma çalışmalarına katıldı

AA
Fatih Karagümrük’ün Özbek oyuncusu Shukurov, arama kurtarma çalışmalarına katıldı

VavaCars Fatih Karagümrük'ün Özbek futbolcusu Otabek Shukurov'un, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Özbekistan'dan gelen ekiple Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katıldığı belirtildi.

İstanbul ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Otabek Shukurov, Özbekistan'dan yardıma gelen ekiple arama kurtarma faaliyetlerine geçen hafta katılarak vatandaşlarımız için büyük bir özveriyle çalışmıştır. Otabek Shukurov ve Özbekistan milletine bizlerin yanında olduğu, acımızı paylaştığı için teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.

Shukurov da sosyal medya hesabından, kurtarma çalışmalarına katıldığı videonun da yer aldığı görüntüleri, "Kardeşlerimiz için buradayız. Acınız acımızdır!" mesajıyla paylaştı.

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Fatih Karagümrük'ün Özbek oyuncusu Shukurov, arama kurtarma çalışmalarına katıldı
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