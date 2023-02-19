Inter’den Hakan Çalhanoğlu için sözleşme açıklaması

Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği merak ediliyor. 29 yaşındaki milli oyuncu için Inter yönetiminden açıklama geldi. Inter CEO'su Giuseppe Marotta, sözleşmesi 2024 yazında sona erecek orta saha oyuncusu için konuştu. Marotta açıklamasında; "Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak için çalışıyoruz. Menajerleriyle görüşme halindeyiz, onunla ve daha fazla oyuncuyla temaslarımız devam edecek" dedi.

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, Hakan Çalhanoğlu Inter'de kalmak istiyor. Gazeteci Fabrizio Romano da; haberinde oyuncuyla yapılan görüşmelerin ilerlerdiğini yazdı. 29 yaşındaki başarılı orta saha, bu sezon 22'si Serie A olmak üzere 30 maçta forma giyerken, 3 gol ve 6 asiste imza attı. Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlarda süre alan, ligde ise 23 maçta sadece 1 maçı sakatlığı sebebiyle kaçıran Hakan, her maçta süre almayı başardı. Milan'dan transfer olduğu Inter'de şimdiye kadar 76 maça çıkan oyuncu, 11 gol 19 asiste ulaştı.