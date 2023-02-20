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Giriş Tarihi: 20.2.2023 12:32

Almanya Bundesliga’da zirve yarışı kızıştı!

İHA
Almanya Bundesliga’da zirve yarışı kızıştı!

Almanya Bundesliga’da 21. hafta sonunda 43'er puan toplayan Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Union Berlin ligin zirvesinde yer aldı.

Almanya Bundesliga'da 21. hafta cuma, cumartesi ve pazar günü oynanan maçlarla tamamlandı. 21. hafta sonunda 43 puan toplayan 3 takımdan Bayern Münih averajla ilk sıraya yerleşirken Dortmund ikinci sırada, Union Berlin ise üçüncü sırada yer aldı.

Haftanın önemli mücadelesinde Borussia Mönchengladbach sahasında Bayen Münih'i konuk etti. Yeşil-siyahlılar, Bavyera ekibini Stindl, Hofmann ve Thuram'ın golleriyle 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla, Bayen Münih'in ligdeki 13 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

DORTMUND ÜST ÜSTE 6. GALİBİYETİNİ ALDI
Son haftaların formda ekibi Borussia Dortmund ise sahasında Herta Berlin'i 4-1'lik skorla yendi. Dortmund ekibine galibiyeti getiren golleri Adeyemi, Malen, Reus ve Brandt kaydetti. Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, üst üste 6 maçından da sahadan galibiyetle ayrıldı.

Öte yandan sarı-siyahlı kulüp, Hertha Berlin maçında oyuncuların giydiği siyah formaların açık artırma ile satılıp elde edilen gelirin depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

Sezonun flaş takımı Union Berlin ise haftayı beraberlikle tamamladı. Berlin ekibi, Schalke 04 ile 0-0 berabere kaldı.

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Almanya Bundesliga’da zirve yarışı kızıştı!
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